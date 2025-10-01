В Одесі за 7 годин випала майже двомісячна норма опадів — мер

В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів, жодна зливова каналізація не змогла витримати таке навантаження, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Ситуація складна, але контрольована. Усі комунальні служби працюють і зараз. Вдячний колегам з ДТЕК, Одесагаз, Інфоксводоканал та іншим службам за постійну роботу. Окрема подяка підрозділам ДСНС, які рятували людей у підтоплених районах", — зазначив він.

За словами Труханова, завтра знову очікується негода, і роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають без перерви — вдень і вночі.

Джерело: https://t.me/truonline/7751