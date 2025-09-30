Інтерфакс-Україна
Події
18:48 30.09.2025

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

1 хв читати

Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння півторамісячної норми опадів, у місті введений в дію План реагування на надзвичайні ситуації, повідомив міський голова Генадій Труханов.

"Разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою", - написав Труханов в телеграм-каналі.

Він зазначив, що у звʼязку з посиленням негоди увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено. Якщо ситуація погіршиться - готові оперативно відкрити пункти незламності.

"Прошу одеситів бути уважними, обирати безпечні маршрути, без необхідності не покидати свої домівки та стежити за нашими офіційними повідомленнями", - закликав мер.

