13:26 04.10.2025

В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

2 хв читати
Підвищення рівня води зафіксовано в Одеській області в суботу у зв’язку зі значними опадами, особливо, у Київському та Пересипському районах міста Одеса.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, спостерігається ускладнення руху на дорогах.

"Закликаю мешканців бути обачними, уникати пересування підтопленими ділянками та слідкувати за офіційними повідомленнями. Для зручності мешканців в Одесі та області працюють пункти незламності. Там можна отримати необхідну допомогу, зігрітися та підзарядити телефони. Адреси доступні у застосунку Дія", - написав Кіпер в Телеграм.

Раніше в суботу одеська влада повідомила, що гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності в суботу через значні очікувані опади.

"У наступні 1-2 години очікується значний дощ, збережеться до кінця дня. Одеська мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується про небезпеку перебування в пляжній зоні міста через мінну небезпеку.

Як повідомлялось, в останній день вересня Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі десяти людей, серед яких одна дитина, травмовано троє. Внаслідок негоди було затоплено 42 укриття, пошкоджено 868 будинків, з них 286 приватних і 582 багатоквартирних, в яких пошкоджено 723 квартири. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат на роботи з відновлення пошкоджених негодою будинків та квартир в Одесі перевищує 130 млн грн.

2 жовтня в Одесі було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок негоди.

Теги: #опади #одеса #кіпер_олег

