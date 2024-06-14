Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом пропозиції Володимира Путіна про припинення війни на його умовах, а його дії - відродженням нацизму.

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійському новинному телеканалу Sky TG24.

"Зараз ми бачимо, що те, що він робить, - це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде", - додав глава Української держави.

За його словами, "це те саме, що зробив Гітлер, коли казав: дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут". "Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється... Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше говорив про Крим і Донбас... Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму", - додав Зеленський.