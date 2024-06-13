Умєров і глава Пентагону в Брюсселі обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном у межах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Ми детально обговорили планування оборонних потреб України, приділивши особливу увагу процесу мобілізації та оснащенню наших бойових бригад. Важливо зазначити, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України", - написав Умєров на сторінці у фейсбуці.

Він подякував американським партнерам за підтримку України.

Зі свого боку Остін у соцмережі Х написав, що він отримав від Умєрова оновлену інформацію про ситуацію на полі бою України.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включно з більшою кількістю систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів", - написав глава Пентагону.