Події

12:34 13.06.2024

У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30°

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У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30°

У п'ятницю, 14 червня, вночі в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, удень в Україні, крім східних і Запорізької областей, прогнозуються короткочасні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних, північних та Вінницькій областях уночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.

У Києві 14 червня - вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 червня найвища температура вдень була 33,0° у 1998 р., найнижча вночі 6,5° у 1891 р.

У суботу, 15 червня, у південних, східних і більшості центральних областей дощі з грозами, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у північних областях невеликий дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні та сході до 20°; вдень 19-24°, у південних і східних областях 22-27°.

У Києві в суботу очікується невеликий дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз #погода

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