Буданов про дозвіл завдавати ударів західною зброєю по території РФ: це полегшить ситуацію

Дозвіл союзників Україні завдавати ударів західною зброєю по військових цілях на території РФ "полегшить ситуацію", вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Це точно полегшить ситуацію. Не менше і не більше", - заявив він під час спілкування з журналістами, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи готується до цього РФ, Буданов сказав, що вони вже це відчувають.

"Як кажуть, пізно пити боржомі вже", - зазначив він.

Також, за словами голови ГУР, так званих "червоних ліній", про які говорить РФ, не існує.

"Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже стільки разів казали: ось точно перейшли (червоні лінії – ІФ-У)", - додав він.