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13:27 12.06.2024

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

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Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

 Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба й міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов провели переговори на полях Конференції з відновлення України в Берліні, обговорили подальше двостороннє співробітництво й ситуацію у сфері безпеки в Європі й на Південному Кавказі.

"Під час нашої зустрічі я подякував міністру закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхуну Байрамову за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні, особливо в енергетичному секторі. Ми обговорили подальшу двосторонню співпрацю. Ми також обговорили динаміку у сфері безпеки та політичну ситуацію в Європі й на Південному Кавказі", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #азербайджан #переговори #кулеба

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