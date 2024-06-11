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19:37 11.06.2024

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

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Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Судовий процес у справі колишнього міського голови Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегори, обвинуваченого в колабораціонізмі та державній зраді, триватиме, незважаючи на повідомлення про його смерть, що з'явилося в забороненій в Україні російській соціальній мережі "ВКонтакте", повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Оскільки обвинувачений переховувався від українських правоохоронних органів на території Росії і не планував брати участь у судових засіданнях, факт його можливої смерті істотно не змінить ситуацію із судовим розглядом. Доки не буде офіційно встановлено смерть особи, судовий процес і встановлення винуватості особи триватиме. У судових засіданнях розглядатимуться зібрані прокурором і слідчими докази винуватості особи", - сказав Чубенко кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ні повідомлення про смерть у соцмережах, ні публікація відео похорону не можуть вважатися/розглядатися як безперечні докази, оскільки Мацегора міг інсценувати свою смерть, щоб отримати нові документи на інше ім'я й уникнути кримінальної відповідальності.

"Факт того, що десь будуть класти труну в землю, не свідчить жодним чином про смерть особи. Не виключено, що це може бути захід з метою зміни імені та прізвища, спланований самостійно або за допомогою спецслужб Росії обвинуваченим, який розумів невідворотність покарання і безперспективність його перебування в Росії. Тому зараз немає ні об'єктивної інформації, ні законних підстав, ні документів, щоб говорити про закриття справи", - додав представник облпрокуратури.

Чубенко пояснив, що смерть вважається офіційно встановленою, якщо є українське свідоцтво про смерть, оформлене відповідним чином його родичами або уповноваженими особами.

"Встановлення вини важливе як для громадян України, які постраждали від його дій, так і для можливої конфіскації майна особи, яка вчинила державну зраду", - наголосив Чубенко.

Як повідомлялося, 20 травня Харківська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо Мацегори, підозрюваного в держзраді (ч. 1 ст. 111 і ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 27 лютого 2022 року Мацегора, перебуваючи в Куп'янську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення щодо піклування окупаційної влади, запобігання масовим протестам, що можуть потягти за собою перешкоджання діям збройних формувань РФ. Він усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року Мацегора підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".

Справу розглядають заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова, оскільки обвинувачений перебував у розшуку.

8 червня 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що напередодні у Старому Осколі (РФ) на Мацегору було скоєно замах і його стан оцінюють як критичний.

10 червня 2024 року користувач забороненої в Україні мережі ВКонтакте з нікнеймом "Людмила Мацегора" розмістила повідомлення про смерть колишнього міського голови Куп'янська.

 

 

Теги: #купянськ #смерть #прокуратура #мер

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