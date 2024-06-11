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15:00 11.06.2024

Повідомлено про підозру ексначальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, якого підозрюють у застосуванні насильства щодо курсантів

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Повідомлено про підозру ексначальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, якого підозрюють у застосуванні насильства щодо курсантів

У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику навчального курсу одного з факультетів військового вишу за фактом застосування фізичного і психологічного насильства до солдатів, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру колишньому начальнику навчального курсу одного із факультетів військового вишу за фактом застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - ідеться в повідомленні.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що про підозру повідомили колишньому начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, суд уже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави на 908,4 тис. грн.

Згідно з даними слідства, восени 2022 і 2023 року 28-річний майор карав солдатів за порушення під час служби у військовій частині, застосовуючи психологічне та фізичне насильство до підлеглих і систематично принижуючи їхню честь і гідність.

"Встановлено, що підозрюваний наносив удари по тілу кулаками, ногами і затворною рамою автомата, змушував жувати сигарети, а також бив ременем. Від таких методів "виховання" постраждало кілька солдатів", - зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, санкція статті передбачає покарання у вигляді від 8 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Теги: #підозра #львівська_область

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