СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ворожі удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі й Одесі

Служба безпеки України зірвала ще одну спробу Федеральної служби безпеки РФ отримати актуальні дані про розміщення українських захисників в Одеській і Житомирській областях, затримано 19-річного одесита, який передавав ворогові координати військових вишів і лікарень.

У телеграм-каналі СБУ в понеділок повідомляється, що найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: у якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо. "Також окупанти намагалися розвідати місця базування госпіталів та інших медзакладів, де проходять лікування воїни Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента - 19-річного жителя Одеси. "Молодий чоловік шукав швидкого заробітку в інтернеті й потрапив у поле зору фсб. За вказівкою окупантів він щодня обходив кілька локацій в обласному центрі, щоб з'ясувати, чи є там українські військовослужбовці", - наголошують в українській спецслужбі.

У СБУ уточнюють, що інформатор спостерігав за периметром необхідного об'єкта та контрольно-пропускними пунктами, робив відповідні фотографії, відомості месенджером передавав своєму російському куратору.

"Згодом фсб "відрядила" свого агента на Житомирщину, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари", - наголошується в повідомленні.

СБУ затримала ворожого агента, коли він здійснював розвідку біля об'єкта в Житомирі.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.