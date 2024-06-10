10 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 838 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 838 RUSSIAN AGRESSION

10 червня відзначають Всесвітній день морозива, Всесвітній день модерну, Всесвітній день ремісництва.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

Всесвітній день морозива

Вважається, що саме 10 червня 1786 року в США почався масовий продаж морозива. Тож і свято, яке не має офіційного статусу, відзначають саме цього дня.

Всесвітній день модерну

10 червня відзначається Всесвітній день модерну. Започаткований 2013 року за ініціативи угорського журналу Szecessziós Magazin і проведений у Музеї ужиткового мистецтва в Будапешті.

Цю ініціативу підтримав європейський рух Réseau Art Nouveau Network у Брюсселі (Бельгія) та Art Nouveau European Route у Барселоні (Іспанія).

Організатори свята не випадково обрали датою його святкування день 10 червня. Ця дата символічна як день ушанування пам'яті двох великих архітекторів епохи модерну, що пішли: Едена Лехнера і Антоніо Гауді.

Лехнер був архітектором того самого Музею ужиткового мистецтва в Будапешті, зведеного наприкінці 19 століття за його проєктом, де в 2013 році вперше і був проведений Всесвітній день модерну. День пам'яті цих двох чудових архітекторів став для організаторів свята символом і послужив основній його меті - збереженню пам'яті культурної спадщини епохи модерн.

Всесвітній день ремісництва

10 червня щорічно святкують Всесвітній день ремісництва. Цього дня 1964 року в Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, в якій узяли участь художники і ремісники з 40 країн.

День кулькової ручки

10 червня 1943 року в США було запатентовано кулькову ручку. Саме цю дату відзначають щорічно як день народження винаходу.

День здорового харчування

Започаткований у рамках Тижня здорового харчування, який традиційно розпочинається у другий понеділок червня.

Вважається, що здорове харчування було вигадано сучасними людьми, проте зв'язок між правильними продуктами та здоров'ям людство усвідомило вже дуже давно. Наприклад, стародавні греки вважали, що для гарного самопочуття потрібно підтримувати баланс чотирьох рідин в організмі (кров, флегма (слиз), жовта і чорна жовч), а відновити його допоможуть зміни в дієті.

Ще цього дня:

1907 - Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 - Пасажирський корабель "Славонія", який зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS;

1917 - У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1918 - Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 - Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку;

1950 - Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум щодо ідеї об'єднання країни;

1984 - Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 - Дует "Modern Talking" знову розпався (перший розпад групи стався 1987 року).

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує священномученика Тимофія, який служив у 4 столітті єпископом у місті Пруссе (область Віфанія). За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової.

Імператор Юліан Відступник, який жорстоко переслідував християн, дізнався про Тимофія Пруського та ув'язнив його, але й там святитель продовжував проповідувати. Незважаючи на численні заборони Юліана, Тимофій продовжував поширювати християнську віру - вже серед в'язнів, які ділили з ним тюремну камеру, а також людей, що приходили до вікон в'язниці. Тоді імператор наказав обезголовити єпископа. Згодом мощі Тимофія Пруського було перенесено до Константинополя, а біля його гробниці почали звершуватися чудеса.

Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.