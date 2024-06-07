Події

20:15 07.06.2024

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

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90% рятувальників і поліцейських заброньовано

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

"10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть приєднатися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України", - написав Клименко в телеграмі в п'ятницю.

При цьому він зазначив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України кількість військовозобов'язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. У зв'язку з цим ухвалено узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС і Нацполіції.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", - сказав Клименко.

 

 

 

Теги: #бронювання #мвс

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