Повідомлено про підозру екснардепці та її п'яти спільникам, які налагодили "бізнес" на встановленні групи інвалідності шахтарям

Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а також трьом медикам і двом посередникам, які налагодили схему одержання грошей із шахтарів на встановлення їм інвалідності, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишній народній обраниці, що раніше була заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а наразі є заступницею директора медустанови, а також трьом медикам та двом посередникам. Їх підозрюють у налагодженні схеми вимагання та отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв’язку з професійною діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що до схеми було залучено заступницю директора Київського державного медичного закладу, яка раніше була народною депутаткою і заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а також працівників медзакладу, лікарів і посередників із Львівської області.

"Двоє посередників підшукували працівників вугільної промисловості, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократію. Для того щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США", - зазначають у прокуратурі.

Фіктивно проходження медогляду за гроші займало один-два дні, хоча за документами цей процес тривав два тижні. Медзаклади, які залучені до схеми, оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів, отримуючи при цьому свою частину грошей.

"Після цього медичні документи пацієнтів відправлялись до Києва до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хвороб та сприяли встановленню інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Керівництву медзакладу щомісяця передавали зібрані з пацієнтів кошти разом зі списками осіб, від яких їх отримано, далі кошти розподіляли між учасниками схеми.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт неодноразового передання коштів посередником організаторці, яка працювала заступницею директора медзакладу.

Посередника та заступника керівника установи було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час останнього передання коштів у розмірі $32 тис.

За місцем проживання і роботи учасників злочинної схеми правоохоронці провели 31 обшук на території міста Києва, Львівської та Донецької областей, під час яких у медичних працівників і посередників виявлено та вилучено $629 тис., 9 млн гривень, €34 тис., чорнову документацію, мобільні телефони з листуванням тощо.

Походження вилучених коштів буде встановлено під час слідства.

Загалом повідомлено про підозру шістьом особам: заступниці директора державної установи (організаторці) повідомлено про підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 368 КК України; посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України; завідувачу відділення державного медичного закладу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

А також іншому завідувачу відділення державного медичного закладу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України; лікарю-профпатологу однієї з міських лікарень Львівської області; іншому посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України; посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Заступниці директора медзакладу та посереднику, затриманому під час передання коштів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюють інших посадовців, причетних до незаконної схеми.

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