В Україні у вихідні очікуються короткочасні дощі та грози

У суботу, 8 червня, вночі місцями на Правобережжі, а вдень у всій Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень у центральних та більшості південних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°. Удень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.

У Києві в суботу можливий дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 8 червня в Києві було зафіксовано у 2011 році, вона становила 31,3°, найнижчу вночі - 4,6° у 1925 році.

У неділю, 9 червня, у Криму, південних і східних областях невелика хмарність, без опадів. Уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°.

На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

У Києві в неділю місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.