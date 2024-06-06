У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, перебувають 242 пасажири – "Укрзалізниця"

У поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, перебувають 138 пасажирів до Перемишля і 104 пасажири до Чопа, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в четвер.

"Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубиць. Він прямуватиме з затримкою до 10 годин", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

"Укрзалізниця" спільно з World Central Kitchen уже готується зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів із Перемишля та Чопа по Україні.

Як повідомлялося, у середу ввечері на станції Пардубиці в Чехії сталося лобове зіткнення пасажирського поїзда RegioJet 1021 із вантажним поїздом ČD Cargo. Унаслідок аварії чотири людини загинули, 22 дістали поранень різного ступеня тяжкості.