Події

11:14 06.06.2024

Через негоду залишаються без світла понад 100 населених пунктів у п’яти областях, іще 462 знеструмлені через інші причини - "Укренерго"

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Через негоду залишаються без світла понад 100 населених пунктів у п’яти областях, іще 462 знеструмлені через інші причини - "Укренерго"

Через погодні умови на ранок четверга знеструмлені понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

Зі свого боку Міністерство енергетики зазначило, що зі 103 знеструмлених населених пунктів 63 - у Хмельницькій області та 24 - у Сумській.

За даними НЕК, через інші причини без напруги 462 населені пункти.

Унаслідок бойових дій є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській областях, в останніх є відключення ще і через технологічні причини.

Загалом в енергосистемі ліміти споживання електроенергії, як і анонсувалося раніше, діють у всіх регіонах України протягом доби. Для їх дотримання обленерго використовують графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

Як зазначає "Укренерго", в середу через недотримання лімітів компанії довелося застосовувати аварійні відключення у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях. У більшості областей їх вдалося скасувати тільки наприкінці доби.

Також зазначається, що в середу за запитом оператора енергосистеми Польщі Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

На сьогодні триває імпорт е/е з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови (немає зі Словаччини - ЕР) загальним обсягом 25 851 МВт-год, що на 4% менше за показник середи.

Експорт тривалий час відсутній.

Теги: #знеструмлення

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