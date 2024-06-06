За попередньою інформацією загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів, які прямували до Чопа, немає - УЗ

Уночі поїзд Прага - Кошице (оператор - чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіткнувся з вантажним поїздом. У поїзді перебували причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа. За попередньою інформацією загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає, оскільки причіпні вагони перебувають усередині поїзда, і не постраждали внаслідок зіткнення поїздів на станції Пардубіце, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ) у четвер уранці.

"Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються", - повідомляють в УЗ.

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага - Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідає на поїзди в Україну.

"Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів затримуваних поїздів до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.