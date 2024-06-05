Кабмін може продовжити терміни бронювання до року і розширити бронювання дефіцитних ВОС - депутат

В уряді України розроблено проєкт оновленої постанови про бронювання військовозобов'язаних співробітників, у якому максимальний термін такого продовження збільшено з 6 до 12 міс., стверджує народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), підкріплюючи свої слова в телеграмі в середу копією цього проєкту.

"Військовозобов'язані .... підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності (ВОС)", - ідеться в опублікованому ним документі, тоді як згідно з чинною постановою №76 від 2023 року бронювання дефіцитних ВОС можливе лише для керівників критично важливих підприємств та їхніх заступників, а також в окремих галузях.

Крім того, представлений Гончаренком документ дещо розширює перелік суб'єктів, які можуть бронювати всіх військовозобов'язаних, а не лише до 50%. Наприклад, ідеться про будівельників фортифікацій, протезистів. Крім цього, ліміт на кількість заброньованих працівників відсутній у спеціалізованих установ ООН, іноземних дипломатичних установ в Україні та українських дипломатичних установах за кордоном, представництвах міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, міжнародних судових органів, українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за гроші міжнародних партнерів, зокрема Товариства Червоного Хреста.

Також, згідно з опублікованим опозиційним депутатом документом, право на відстрочку отримують усі кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств.

Проєкт постанови також містить нововведення про подання списків для бронювання через "Дію".

Водночас у Міністерстві економіки агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що не коментують таких заяв і рекомендують дочекатися офіційної інформації.

Як повідомлялося, уряд цього тижня продовжив іще на два місяці строки чинних відстрочок у рамках бронювання.

Бізнес-спілка Diia.City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки, Мінцифри закликала прискорити впровадження е-бронювання і збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців.

Раніше про запуск електронного бронювання на порталі "Дія", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.