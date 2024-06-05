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13:29 05.06.2024

Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

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Короткочасні дощі та грози в четвер очікуються на північному сході України, в Одеській і західних областях

У четвер, 6 червня, на більшій частині території України опади не прогнозуються, лише на північному сході країни, вдень і в західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 12-17°, удень 23-28°, у південно-східній частині вночі 16-21°, удень 27-32°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, удень 18-23°.

У Києві в четвер також буде сухо і тепло, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 5 червня найвища температура вдень була 32,0° у 1921 р., найнижча вночі 2,9° у 1933 р.

У п'ятницю, 7 червня, невеликий дощ очікується лише у східних областях, у західних, Житомирській та Вінницькій областях удень помірні короткочасні дощі, можливі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Буде тепло - температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 16-21°; удень 23-28°, у південній частині, східних і більшості центральних областей 26-31°.

У Києві 7 червня - без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-17°, удень 25-27°.

Теги: #прогноз #погода

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