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03:18 05.06.2024

В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

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В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною, можливо, на вихідних буде трохи легше, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного", повідомляє прес-служба компанії.

За його словами, причини погіршення ситуації в українській енергосистемі - це наслідки останньої масованої ракетної атаки, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність і збільшення споживання електроенергії через потепління. Також вагомим чинником є планові ремонти на атомних електростанціях.

Підкреслюється, що за таких обставин, найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.

"Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки в нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитися та імпортуватися - стільки ми й розподіляємо між областями. І зміна цих лімітів можлива тільки в разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що - ні того, ні іншого не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине - на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це стійкий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", - пояснив Кудрицький.

 

Теги: #україна #ситуація #енергопостачання

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