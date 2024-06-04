Дніпропетровська область другий день поспіль може обійтися без відключень е/е

У Дніпропетровській області на вівторок другий день поспіль не прогнозуються відключення е/е, повідомив енергохолдинг ДТЕК, оператор системи розподілу якого працює у цьому регіоні.

"Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати у Дніпропетровській області графіки відключень 4 червня", – йдеться у його телеграм-каналі.

Водночас ДТЕК зазначив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, тому важливо споживати світло економно.

Як повідомлялося, "Укренерго" на вівторок знову зберегла ліміти для всіх регіонів на добу, як і в понеділок. До цього ліміти доводилися останні кілька днів на певний годинник, але дефіцит збільшився після виходу в суботу двох блоків АЕС на ремонт та підвищення споживання через спеку.