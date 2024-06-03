Мінкультури України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва" на Поштовій площі в Києві.

Зокрема, згідно з наказом міністерства №394 від 3 червня, цій робочій групі доручено протягом трьох місяців провести аналіз виконання рішень органів місцевого самоврядування, судів, правових актів органів держвлади щодо пам'ятки, а також визначити суттєві зміни природного і техногенного характеру впливу на пам'ятку.

Крім того, необхідно буде систематизувати різні концепції та ініціативи щодо музеєфікації цієї пам'ятки, а також проаналізувати дорожню карту завершення будівництва на Поштовій площі зі створенням музею.

Зокрема, робоча група має розробити алгоритм об'єднання Музею однієї нації на Поштовій площі та комунальної установи "Центр консервації предметів археології".