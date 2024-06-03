Події

12:35 03.06.2024

Дружківська міськорганізація ТЧХУ допомагає жителям прифронтового регіону

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Дружківська міськорганізація ТЧХУ допомагає жителям прифронтового регіону

Дружківська міська організація Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) в Донецькій області постійно надає допомогу людям, які живуть поблизу фронту.

"Дружківська міська організація в Донецькій області - це один із найближчих до фронту постійних осередків Українського Червоного Хреста. Місто розташоване лише за 15 кілометрів від Часового Яру, на околицях якого наразі відбуваються бої. Через таку близькість до лінії бойового зіткнення навантаження на організацію дуже високе", - написало ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Майже щодня люди звертаються по допомогу після втрати житла чи речей унаслідок ворожих обстрілів. Допомагає організація і в евакуації жителів прифронтового регіону в безпечніші місця.

За словами голови Дружківської міськорганізації ТЧХУ Олени Скрибцової, організація працює за різними напрямами.

"У нас є мінна небезпека (програма з мінної безпеки - ІФ-У), соціальна кімната... у нас є польова кухня, перукарня", - розповіла Скрибцова.

 

Теги: #допомога #тчху

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