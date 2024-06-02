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06:43 02.06.2024

У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

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У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

За тиждень до проведення виборів у Європейський парламент жертвою кібератаки стала ще одна німецька партія - Християнсько-демократичний союз (ХДС). Інформацію про це підтвердили в суботу, 1 червня, у самій партії та в міністерстві внутрішніх справ, повідомляє DW.

За даними МВС, атаку було проведено вкрай професійно, проте про масштаби збитків, а також про те, хто скоїв цей напад, не повідомляють, оскільки розслідування не завершено.

Також незрозуміло, чи отримали хакери доступ до конфіденційних даних. За словами представника ХДС, як запобіжний захід частина IT-інфраструктури була відключена від мережі та ізольована.

Зазначається, що торік кібератаки зазнала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), були зламані електронні сервери в її штаб-квартирі. Кібератака також була спрямована проти німецьких компаній у сфері логістики, оборони, авіації та IT. Уряд Німеччини звинуватив у нападі Росію.

 

Теги: #німеччина #вибори #атака

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