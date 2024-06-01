Події

07:27 01.06.2024

Окупанти за добу втратили 1130 осіб

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Окупанти за добу втратили 1130 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 12 танків, 12 бронемашин, 44 артсистеми, 30 БПЛА, а також 118 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 508780 (+1130) осіб, танків - 7740 (+12) од, бойових броньованих машин - 14947 (+12) од, артилерійських систем - 13184 (+44) од, РСЗВ - 1088 (+0) од, засоби ППО - 815 (+0) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10617 (+30), крилаті ракети - 2230 (+1), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18006 (+101) од, спеціальна техніка - 2181 (+17)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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