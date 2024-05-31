Події

22:55 31.05.2024

Один представник полку "Азов" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

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Один представник полку "Азов" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

Серед полонених українських військовослужбовців, які у п'ятницю, 31 травня, повернулися до України в рамках обміну, є лише один представник "Азова", заявив командир бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко.

"Один з понад 900 людей. Вони витримали перший, найважчий удар, і на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ. Мій біль за це як командира , не зрівняється з тим болем, який відчувають родини наших побратимів, які вже третій рік чекають на своїх близьких", - написав він у Facebook.

Прокопенко підкреслив, що понад 700 днів полонені азовці перебувають у нелюдських умовах ворожої неволі.

"Їх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило отримати бажану свободу. Хоча саме вони заслуговують на неї, як ніхто", - додав він.

Теги: #полонений #україна #повернення #азов

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