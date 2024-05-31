Кулеба в розмові з Блінкеном привітав дозвіл США на удари по РФ: Своєчасний крок у правильному напряму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном привітав нещодавнє рішення США, яке дає змогу Україні краще захищатися від російських атак.

"Я поговорив з Ентоні Блінкеном і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволяє Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напряму. Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення постачання додаткових систем Patriot в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях, щоб це питання було вирішене якнайшвидше", - написав Кулеба в соцмережі Х

За словами Кулеби, вони також приділили увагу підготовці до майбутнього саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання вранці в п'ятницю дозволу США на обмежене використання американського озброєння по території РФ, проте не став розкривати інших подробиць.