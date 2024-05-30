Події

21:41 30.05.2024

Зеленський про загиблу Ірину Цибух: "Одна з тих, хто робив усе, щоб інші приєднувалися, тренувалися, вчилися бути ефективними"

1 хв читати
Зеленський про загиблу Ірину Цибух: "Одна з тих, хто робив усе, щоб інші приєднувалися, тренувалися, вчилися бути ефективними"

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні вшанував пам'ять про загиблу вчора на харківському напрямку медика "Госпітальєрів" Ірину Цибух.

"Загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців", - сказав президент.

Володимир Зеленський висловив свої співчуття "усім побратимам і друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та отримувати результат заради України".

"Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені", - наголосив Зеленський.

"Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України! Я дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі", - підсумував президент.

Як повідомлялося, медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух із позивним "Чека" загинула на фронті 29 травня 2024 року.

 

 

 

Теги: #війна #жертви #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 30.05.2024
Мінспорту внесло вже понад 800 осіб до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

Мінспорту внесло вже понад 800 осіб до переліку російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну в Україні

20:47 29.05.2024
Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

19:50 29.05.2024
Зеленський обговорив із Гутеррешем підготовку до Саміту миру

Зеленський обговорив із Гутеррешем підготовку до Саміту миру

14:14 29.05.2024
Зеленський: ціную готовність Австралії бути на Саміті миру

Зеленський: ціную готовність Австралії бути на Саміті миру

08:24 29.05.2024
Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

22:00 28.05.2024
Зеленський: Україна очікує на Саміті миру присутності різних держав, націй і континентів, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей

Зеленський: Україна очікує на Саміті миру присутності різних держав, націй і континентів, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей

21:44 28.05.2024
Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

21:14 28.05.2024
У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

У Торецьку в результаті скинутих ворогом трьох авіабомб загинули двоє людей і троє дістали поранення - голова ОВА

18:55 28.05.2024
Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

18:24 28.05.2024
Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук"

Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Уже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО

Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

ОСТАННЄ

Зеленський: Уже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО

СтратКом ЗС України презентував виставку "Вдягаю піксель" у межах Книжкового Арсеналу 2024

Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн - ЗМІ

МАГАТЕ наполягає на збереженні в "холодному зупині" всіх шести блоків Запорізької АЕС

Унаслідок російського авіаудару в Херсонській області пошкоджено школу

На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках

Міноборони України спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено промислове підприємство й інфраструктурний об'єкт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА