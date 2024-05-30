Зеленський про загиблу Ірину Цибух: "Одна з тих, хто робив усе, щоб інші приєднувалися, тренувалися, вчилися бути ефективними"

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні вшанував пам'ять про загиблу вчора на харківському напрямку медика "Госпітальєрів" Ірину Цибух.

"Загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців", - сказав президент.

Володимир Зеленський висловив свої співчуття "усім побратимам і друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та отримувати результат заради України".

"Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені", - наголосив Зеленський.

"Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України! Я дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі", - підсумував президент.

Як повідомлялося, медик добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух із позивним "Чека" загинула на фронті 29 травня 2024 року.