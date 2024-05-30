Литва приєдналася до коаліції з ППО

Литва приєдналася до коаліції країн, які надають допомогу українській протиповітряній обороні, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Радий повідомити, що Литва приєднується до коаліції засобів протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження", - написав Науседа у твіттері.

"Військова підтримка України має вирішальне значення. Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Давайте підтвердимо слова ділом", - додав він.