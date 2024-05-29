Події

21:48 29.05.2024

Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

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Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

Міністр оборони України Рустем Умєров провів щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті. Головнокомандувач Сирський докладно доповів про ситуацію на полі бою. Я окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад. Нашим фокусом залишається питання ППО і боєприпасів", - написав глава Міноборони у фейсбуці.

Під час розмови, він інформував главу Пентагону, що "Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж усієї лінії фронту".

"Окремо наголосив, що Україна повинна мати право наносити удари по ворожій території", - додав Умєров.

Він також подякував американським партнерам за постійну підтримку і допомогу.

 

 

 

Теги: #міноборони #україна_сша

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