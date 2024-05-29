Енергоатом: Мартиненко завжди відстоював свободу слова

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Мартиненко завжди відстоював принципи незалежної журналістики, вважають в Енергоатомі.

«З глибоким сумом дізналися про смерть Олександра Мартиненка, засновника та голови агентства “Інтерфакс-Україна”. Під його керівництвом агентство стало одним із найвпливовіших джерел новин у країні, відомим своєю об'єктивністю. Олександр Мартиненко був видатним журналістом, мудрим наставником, справжнім патріотом своєї справи, який завжди відстоював принципи свободи слова та незалежної журналістики", - написало НАЕК “Енергоатом” у телеграмі.