Єврокомісія через шість років закрила процедуру проти Польщі щодо порушень у сфері верховенства права

Європейська комісія (ЄК) оголосила в середу про рішення закрити для Польщі процедуру про порушення принципів верховенства права за статтею 7 (1) Договору про Європейський союз.

"Сьогодні знаменний день для верховенства права в Польщі і в Європейському союзі. Через більш ніж шість років, після позитивних кроків, зроблених польською владою, а також сильної підтримки, вираженої державами-членами в цьому відношенні, ми закрили процедуру за статтею 7 для Польщі. Ми продовжимо взаємодію з польською владою, щоб підтримати їхні зусилля щодо забезпечення верховенства права", - заявила заступниця голови ЄК Віра Юрова, яка курирує дотримання в ЄС європейських цінностей.

Єврокомісія відкликає свою мотивовану пропозицію, яка ініціювала цю процедуру 2017 року. ЄК завершила 6 травня 2024 року свій аналіз ситуації з верховенством права в Польщі в контексті процедури за статтею 7(1), нагадують у Брюсселі.

"Комісія вважає, що більше немає явного ризику серйозного порушення принципів верховенства права в Польщі", - йдеться в комюніке ЄК.

На думку Єврокомісії, "Польща вжила низку законодавчих і незаконодавчих заходів для вирішення проблем, пов'язаних із незалежністю судової системи, визнала пріоритет права ЄС і зобов'язується виконувати всі рішення Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини, пов'язані з верховенством права, включно з незалежністю судової влади".

На початку травня ЄК оголосила, що завершила аналіз ситуації у сфері забезпечення верховенства права в Польщі в контексті процедури, передбаченої Договором про Європейський союз, і запропонувала закрити цю процедуру.

"Я вітаю прем'єр-міністра Дональда Туска та його уряд із цим важливим проривом. Це результат їхньої напруженої роботи і рішучих зусиль із проведення реформ", - заявила з цієї нагоди голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, "тривале відновлення верховенства права в Польщі має велике значення для польського народу і для всього союзу загалом". Глава ЄК убачає у цьому стійкість демократії в Європі.