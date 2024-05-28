Події

19:35 28.05.2024

Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

2 хв читати
Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру в Лісабоні підписали двосторонню Угоду про співробітництво у безпековій сфері.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України у вівторок, угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Повідомляється, що Португалія надасть щонайменше EUR126 млн військової підтримки цього року. Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей у сфері морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування й зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки Української держави на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ і спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов'язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня минулого року. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Текст угоди доступний на сайті президента України за посиланням: https://president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-mizh-ukrayinoyu-ta-91181

 

Теги: #безпека #угода #португалія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 28.05.2024
Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

11:07 28.05.2024
Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR977 млн військової допомоги до кінця року і постачання F-16

Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR977 млн військової допомоги до кінця року і постачання F-16

19:36 27.05.2024
83 керовані авіабомби скинув ворог за добу на сході України

83 керовані авіабомби скинув ворог за добу на сході України

19:36 27.05.2024
Президента України очікують у Португалії у вівторок

Президента України очікують у Португалії у вівторок

16:22 27.05.2024
Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

Україна уклала двосторонню угоду про безпеку з Іспанією

15:10 27.05.2024
Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою - розмова Зеленського й Науседи

Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою - розмова Зеленського й Науседи

12:58 24.05.2024
Стефанчук заявив про офіційний початок переговорів України та Польщі щодо гарантій безпеки

Стефанчук заявив про офіційний початок переговорів України та Польщі щодо гарантій безпеки

11:46 23.05.2024
Україна та Греція найближчим часом укладуть угоду про безпеку - Офіс президента

Україна та Греція найближчим часом укладуть угоду про безпеку - Офіс президента

15:36 16.05.2024
Зеленський пропонує Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Зеленський пропонує Раді денонсувати Угоду про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

14:07 16.05.2024
Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

Зеленський пропонує Раді денонсувати угоду між Україною та Білоруссю про взаємне спрощення зміни громадянства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

Єрмак: Олександр Мартиненко - це історія професії, а також людина, яка назавжди буде в історії країни

ОСТАННЄ

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

У Брюсселі обговорюють можливості розширення навчання військових для України - Боррель

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

Держкомтелерадіо внесло до переліку 448 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України

Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА