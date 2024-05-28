Вишнівецький палац у Тернопільській області повернули у власність держави - Мінкультури

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги Національного заповідника "Замки Тернопілля" до Вишнівецького державного виробничо-торговельного підприємства "Шкіргалантерея", згідно з яким заповіднику має бути повернуто будівлю шкіргалантерейної фабрики.

"Вона є частиною пам'ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу і належить виключно державі та всім українцям. Наразі майно закріплено на правах оперативного управління за національним заповідником "Замки Тернопілля", який належить до сфери управління МКІП", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП).

Зазначається, що підприємство "Шкіргалантерея", яке свідомо використовувало документи, що втратили чинність, протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацово-паркового комплексу для подальшого відчуження, оскільки перебуває у стадії ліквідації.

У відомстві розповіли, що судова тяганина у цій справі тривала два роки.

Згідно з повідомленням, Вишнівецький палац - архітектурна пам'ятка ХVIII століття загальнодержавного значення в смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.