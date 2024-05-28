Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR977 млн військової допомоги до кінця року і постачання F-16

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо уклали в Брюсселі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

"Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі. Уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч", - ідеться в повідомленні.

Угодою Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів і допомозі в економічному відновленні та відбудові. Поглиблюватиметься співпраця в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Бельгія - 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню угоду про безпеку на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня минулого року. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна уклала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Текст угоди доступний на сайті президента України за посиланням: https://president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-91169