Події

11:07 28.05.2024

Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR977 млн військової допомоги до кінця року і постачання F-16

2 хв читати
Україна і Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR977 млн військової допомоги до кінця року і постачання F-16

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо уклали в Брюсселі двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

"Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі. Уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, – 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч", - ідеться в повідомленні.

Угодою Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань.

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів і допомозі в економічному відновленні та відбудові. Поглиблюватиметься співпраця в галузі розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Бельгія - 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню угоду про безпеку на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня минулого року. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна уклала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Текст угоди доступний на сайті президента України за посиланням: https://president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-91169

 

Теги: #україна #угода #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 28.05.2024
Де Кроо про підписану з Україною угоду про гарантії безпеки: Бельгія рішуча у своїй підтримці Україні

Де Кроо про підписану з Україною угоду про гарантії безпеки: Бельгія рішуча у своїй підтримці Україні

10:47 28.05.2024
До України прибула пані омбудсмен Румунії Ренате Вебер - Лубінець

До України прибула пані омбудсмен Румунії Ренате Вебер - Лубінець

10:09 28.05.2024
Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

09:49 28.05.2024
У Бельгії заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16

У Бельгії заявили про готовність передати Україні винищувачі F-16

05:50 28.05.2024
Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

02:22 28.05.2024
Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

01:05 28.05.2024
Зеленський відвідає у вівторок Бельгію для підписання двосторонньої угоди про безпеку

Зеленський відвідає у вівторок Бельгію для підписання двосторонньої угоди про безпеку

00:21 28.05.2024
Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація і ракетні війська завдали удару по 24 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

00:13 28.05.2024
На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

На Лиманському, Сіверському, Курахівському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою - Генштаб ЗСУ

00:07 28.05.2024
Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

Генштаб ЗСУ: на Покровському, Куп'янському, Харківському та Времівському напрямках відбулося 42 бойові зіткнення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1460 окупантів

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

ОСТАННЄ

Потерпілі у справі про розгін Майдану після оскарження закриття справи в Україні можуть звертатися до ЄСПЛ - адвокат

Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

Повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ, які вбили місцевого жителя під час окупації Миколаївської області, - Офіс генпрокурора

У Дніпропетровській і Запорізькій областях збито два "Шахеди" - ПК "Схід"

СБУ затримала 66-річну громадянку, яка передавала окупантам інформацію про позиції ЗСУ під Слов'янськом і закликала вбивати українських полонених

ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

Окупанти в понеділок обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, поранені три мирні жителі - ОК "Північ"

РФ може підписати угоду зі ЗС Судану про обмін зброї на логістичний центр у порту на Червоному морі - ISW

Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранені троє - голова ОВА

За добу на Харківщині одна загибла, 17 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА