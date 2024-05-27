Іспанія передасть Україні ракети Patriot і танки Leopard - ЗМІ

Іспанія планує відправити Україні ракети Patriot і танки Leopard у рамках пакета озброєнь вартістю EUR1,13 млрд, оголошеного у квітні, повідомляє газета El Pais із посиланням на власні джерела.

"Іспанія передасть Україні дюжину найважливіших зенітних ракет Patriot, а також 19 танків Leopard 2A4 німецького виробництва, які були у використанні, та інше озброєння іспанського виробництва, зокрема засоби боротьби з дронами та боєприпаси", - зазначено в повідомленні.

Про нові зобов'язання з постачання зброї буде оголошено під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида в понеділок, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і королем Філіпом.