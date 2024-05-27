На Донеччині в результаті російських обстрілів п'ять убитих і троє поранених

За добу п'ять жителів Донецької області вбито і троє поранені через російські обстріли, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

"За 26 травня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 в Антонівці, 1 у Сіверську, Красногорівці та Часовому Яру. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1978 жителів, 4925 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.