Події

15:49 26.05.2024

У Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

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У Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

У Києві в неділю, 26 травня, на вулиці Героїв полку Азов сталася ДТП за участю автомобілів Mazda CX5 і службового транспортного засобу Toyota, повідомляє патрульна поліція столиці.

"За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся зі службовим автомобілем. Попередньо травмувалися патрульні", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Медики госпіталізували постраждалих. Деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі.

Теги: #київ #дтп

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