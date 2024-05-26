У Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля поліції

У Києві в неділю, 26 травня, на вулиці Героїв полку Азов сталася ДТП за участю автомобілів Mazda CX5 і службового транспортного засобу Toyota, повідомляє патрульна поліція столиці.

"За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням і зіткнувся зі службовим автомобілем. Попередньо травмувалися патрульні", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Медики госпіталізували постраждалих. Деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі.