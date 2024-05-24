Зеленський провів у Харкові нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова у п'ятницю провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону", - повідомив глава держави у своєму телеграмі.

Президент заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Окрему увагу під час наради, як повідомив він, було приділено забезпеченню житлом людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів.

"Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - написав Зеленський.