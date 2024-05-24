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10:41 24.05.2024

СБУ затримала інформатора, який передавав ворогу дані про ЗСУ на Донеччині

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СБУ затримала інформатора, який передавав ворогу дані про ЗСУ на Донеччині

Служба безпеки України затримала інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ, які воюють у найгарячіших точках Донецької області.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора російських спецслужб. Зловмисник відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту", - йдеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За інформацією СБУ, фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на покровському та краматорському напрямках.

"Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння", - зазначається в повідомленні.

СБУ своєчасно викрила зловмисника та гарантувала безпеку пунктів базування українських військ.

За даними слідства, ворожий інформатор - місцевий житель, який дистанційно співпрацював із російською розвідкою через свою знайому в Росії.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою.

Теги: #інформатор #затримання

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