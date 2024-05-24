Китайські винищувачі під час навчань у Тайванській протоці завдали імітаційних ударів по "військових об'єктах"

Китайські винищувачі під час масштабних навчань, що розпочалися в Тайванській протоці в четвер, завдали імітаційних ударів по "найважливіших військових об'єктах", повідомила телекомпанія CNN 23 травня.

"У рамках навчань десятки китайських винищувачів із бойовими набоями завдали імітаційних ударів по "найважливіших військових об'єктах" "супротивника" поряд з есмінцями, фрегатами і ракетними катерами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання проводять у Тайванській протоці, що відокремлює острів від материкового Китаю, а також на півночі, півдні та сході Тайваню. Вони також відбуваються в районах навколо віддалених тайванських островів Цзіньмень, Мацу, Уцю і Дун'їнь, розташованих недалеко від південно-східного узбережжя Китаю.

Високопоставлений чиновник, відповідальний за питання безпеки Тайваню, повідомив CNN, що станом на полудень четверга острів виявив близько 30 китайських літаків, більшість з яких перетнули серединну лінію і увійшли в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню (ADIZ).

Серединна лінія - це неофіційна демаркаційна точка в Тайванській протоці, яку Пекін не визнає, але до недавніх років значною мірою поважав.