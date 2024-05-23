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18:48 23.05.2024

Глава СБУ: Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть

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Глава СБУ: Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть

Українські спецслужби змінюють свої підходи у протистоянні російській військовій агресії з огляду на ситуацію на полі бою і в тилу ворога, наголошує глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"Зараз багато викликів, ворог на місці не стоїть. Називаймо речі своїми іменами: він постійно самовдосконалюється - це і робота авіації, і ворожі розрахунки повітряних БПЛА..., це і їхні РЕБи, які "гасять" окремі системи зв'язку, але я публічно не говоритиму назви", - сказав Малюк у четвер під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

За його словами, з огляду на ці виклики Україна також рухається в цьому напрямі. "Поки що ми справляємося", - додав він.

"Виходячи з дій ворога, розвитку оперативної обстановки на полі бою, ... ми постійно змінюємо і свої підходи", - підсумував глава СБУ.

Теги: #виклики #сбу

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