Жовква обговорив зі спецпредставником Італії безпекові виклики на Європейському континенті
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та спеціальний представник Італії з питань відновлення України Давід Ла Чечіліа обговорили безпекові виклики на Європейському континенті та напрацювання єдиної позиції країн ЄС щодо надання Україні надійних гарантій безпеки.
Як повідомляє пресслужба ОП у суботу, Жовква провів зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України.
Жовква також поінформував представника Італії про нещодавні обстріли критичної інфраструктури, які здійснила РФ, і зусилля для відбудови пошкоджених обʼєктів.
Крім того, сторони обговорили підготовку міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі.
Жовква окремо подякував за зусилля Італії для відбудови української держави.