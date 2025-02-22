Події

20:16 22.02.2025

Жовква обговорив зі спецпредставником Італії безпекові виклики на Європейському континенті

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Жовква обговорив зі спецпредставником Італії безпекові виклики на Європейському континенті
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та спеціальний представник Італії з питань відновлення України Давід Ла Чечіліа обговорили безпекові виклики на Європейському континенті та напрацювання єдиної позиції країн ЄС щодо надання Україні надійних гарантій безпеки.

Як повідомляє пресслужба ОП у суботу, Жовква провів зустріч зі спеціальним представником Італії з питань відновлення України.

Жовква також поінформував представника Італії про нещодавні обстріли критичної інфраструктури, які здійснила РФ, і зусилля для відбудови пошкоджених обʼєктів.

Крім того, сторони обговорили підготовку міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі.

Жовква окремо подякував за зусилля Італії для відбудови української держави.

 

 

Теги: #жовква #виклики #італія

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