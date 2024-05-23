Бельгія не планує відправлення своїх військових в Україну, але готується поставити Києву літаки F-16

Влада Бельгії не розглядає можливості відправлення своїх військових в Україну аналогічно ініціативі президента Франції Еммануеля Макрона, заявила в четвер бельгійський міністр оборони Людивін Дедондер.

"Немає на порядку денному", - цитує телеканал RTBF коментар глави Міноборони з цього питання.

Водночас Дедондер запевнила, що підтримка України Бельгією триватиме "так довго, скільки це буде необхідно". Вона оголосила, що Бельгія вже навчила близько 2,5 тис. українських військовослужбовців.

Бельгійська допомога, за її словами, також передбачає підготовку пілотів і техніків у перспективі майбутньої поставки Україні винищувачів F-16. Хоча, зазначає RTBF, щодо термінів виникають питання, пов'язані з затримками поставок Бельгії бойових літаків F-35, які мають змінити F-16.

Проте міністр заявила, що Україна зможе отримати бельгійські F-16 "за можливістю до кінця року". З метою прискорення цього процесу Міноборони замовило запчастини до літаків, що дасть змогу швидко направити F-16 в Україну, щойно перші F-35 надійдуть до Бельгії.

Допомога Бельгії Україні цього року оцінюється в EUR916 млн. Загалом із 2022 року вона становить EUR1,2 млрд, повідомила Дедондер.