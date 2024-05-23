Події

17:58 23.05.2024

"Укренерго" повернула в роботу основну лінію енергопостачання окупованої ЗАЕС

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"Укренерго" повернула в роботу основну лінію енергопостачання окупованої ЗАЕС

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність енергопостачання Запорізької АЕС - повернули в роботу високовольтну повітряну лінію ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що є для станції основною, повідомила компанія.

У повідомленні в телеграмі "Укренерго" зазначила, що причини її відключення сьогодні дією захисту з'ясовуються.

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", у четвер о 13:31 відключилася ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з ОЕС України. Унаслідок цього ЗАЕС залишалася з'єднаною з ОЕС тільки за лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

Як зазначила НАЕК, у разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії, зазначають у компанії.

Від початку російської окупації з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Теги: #заес

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