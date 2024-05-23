Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону засуджено до 15 років в'язниці

Суд визнав громадянина України, який скоригував ракетний удар російських окупантів по Яворівському полігону у Львівській області, внаслідок чого загинуло понад 60 осіб, винним у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець м. Львова - колишній працівник КДБ СРСР - співпрацював з агентами фсб рф. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігона. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де розташовані казарми та гуртожитки", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в четвер.

13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих об'єктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 осіб, більше ніж 160 дістали поранень.

Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, вербуванням зловмисника займався викритий раніше агент ФСБ РФ, який отримав підозру від СБУ за співпрацю з країною-агресором.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії на зрадника дистанційно вийшов зв'язковий, який скоординував його з представником ФСБ. За вказівкою агресора він мав встановити місця базування Сил оборони на території Львівської області. Згодом він передав ворогу інформацію з точними локаціями військових об'єктів, зазначених на карті. Отримані розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали навідника ще в червні 2022 року, на вирок він чекав під вартою. "Під час судового засідання коригувальник своєї провини так і не визнав, у скоєному не розкаявся", - розповіли в Офісі генпрокурора.