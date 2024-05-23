Зеленський привітав морську піхоту з професійним святом

Фото: 36 ОБрМП ім. контрадмірала М.Білинського

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців морської піхоти з професійним святом і наголосив, що підрозділи морпіхів є одними з найрезультативніших.

"У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.