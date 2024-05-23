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09:22 23.05.2024

Зеленський привітав морську піхоту з професійним святом

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Зеленський привітав морську піхоту з професійним святом
Фото: 36 ОБрМП ім. контрадмірала М.Білинського

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців морської піхоти з професійним святом і наголосив, що підрозділи морпіхів є одними з найрезультативніших.

"У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Теги: #свято #морська_піхота

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