Інтерфакс-Україна
Події
13:44 23.05.2025

Пам’ятний знак "Морська піхота" урочисто відкрили на Алеї захисників України

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Пам’ятний знак "Морська піхота" урочисто відкрили на Алеї захисників України
Фото: КМВА

З нагоди Дня морської піхоти України начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко урочисто відкрили пам’ятний знак "Морська піхота" в Києві на Алеї захисників України поруч з Аркою Свободи українського народу.

"Цей знак графічно відображає хвилі шторму, які розбивають укріплення на березі, зайнятому противником. І саме це є символічним, тому що рідна стихія для морської піхоти – це якраз дії на морі. Україна була, є і буде морською державою, і надзвичайно важливо, що у нас в складі Збройних сил України є рід військ, який здатен захищати морські рубежі, захищати порти, відбивати будь-які загрози противника з моря", - сказав Гнатов під час урочистого відкриття у п’ятницю.

Очільник платформи "Культурні сили", капітан ЗСУ Микола Сєрга підкреслив важливість пам’яті про подвиг українських військових, зокрема морських піхотинців.

"Ми живемо в час, коли легенди не вигадують — їх проживають. І наше завдання — не проґавити цей момент, не дати забути. Бо те, що робить морська піхота, — це вже не просто героїзм, це формування нової міфології. Морпіх — це не просто військовий, це архетип. Це точка, де людина зустрічається з хаосом — і не відступає. Бо назад — море. Назад нема куди — тільки вперед. Цей знак — це не просто табличка, це наш емоційний якір. Це відбиток нашої пам’яті. Це наша зброя. Це гравірування правди. Морпіх тут. І поки він тут — ми всі тут", - сказав він.

У відкритті також взяли участь капелан отець Василь Вирозуб, морські піхотинці - учасники бойових дій, Герої України. Українська співачка Христина Соловій виконала пісню "Чорноморчик".

Перший елемент Алеї захисників України - памʼятний знак "Піхота" – відкрили в Києві поруч з Аркою Свободи українського народу 6 травня, коли в Україні відзначається День піхоти.

Начальник КМВА під час спілкування з журналістами зазначив, що встановлення пам’ятних табличок на Алеї захисників України продовжиться.

"На мою особисту думку, дуже важливо сьогодні пам’ятати про героїв, закарбовувати їхні подвиги. І вкрай важливо, щоб це було саме в Києві, тому що Київ — це столиця України, і звідси починається Україна. На мою думку, це потрібно було зробити набагато раніше, але, як говориться, маємо, що маємо. Сьогодні в нас вже дві таких таблички — будемо продовжувати. Знаю, що наступний крок теж буде тут зроблено, але поки не можу анонсувати, тому що це секрет", - сказав він.

Алея захисників України є спільною ініціативою ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ та обʼєднання "Культурні сили".

Теги: #київ #памятний_знак #морська_піхота

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