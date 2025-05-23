Інтерфакс-Україна
Події
10:49 23.05.2025

Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський

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Морські піхотинці своєю силою досягають вагомих результатів на фронті - Зеленський
Фото: 36 ОБрМП ім. контрадмірала М.Білинського

Президент України Володимир Зеленський привітав українських морських піхотинців із професійним святом.

"Українські морські піхотинці з тих наших воїнів, хто своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні. Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині – усюди результативно й рішуче", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент подякував морським піхотинцям, а також вшанував пам'ять полеглих воїнів.

 

Теги: #морська_піхота

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